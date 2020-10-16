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Женатого Топалова поймали на флирте с популярной актрисой

Женатого Топалова поймали на флирте с популярной актрисой

Влад Топалов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Влад Топалов и Регина Тодоренко счастливы в браке. Недавно у них родился сын. Однако, возможно, только со стороны кажется, что у пары все так радужно.
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Ксения Собчак заметила, что Влад Топалов частенько заходит на страницу незамужней Настасьи Самбурской. Более того, певец ставит лайки актрисе и комментирует ее посты. Светская львица в своем телеграм-канале открыто указала Регине на флирт ее мужа с другой девушкой.

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Недавно Настасья Самбурская выложила в своем "Инстаграм" фото, на котором предстала в обтягивающем корсете, подчеркивающем пышную грудь. Женатый певец отметил фото лайком и оставил в комментариях многозначительные смайлики.

Возможно, молодой маме Регине Тодоренко некогда следить за похождениями своего мужа. Ведь помимо ребенка она занимается еще кучей важных проектов и ведет шоу. Ксения Собчак решила помочь девушке.

"Топалов ходит по тонкому льду! Регина, ау!" – написала она.

Недавно Регина Тодоренко в одном из интервью признавалась, что ее порой захлестывает ревность. Последний раз это было, когда она узнала, с кем ее супруг будет кататься в программе "Ледниковый период". К слову, выступление получилось очень откровенным и страстным. Ведущий ледового шоу Алексей Ягудин даже назвал этот прокат "настоящими отношениями, страстью".

Автор: 16 октября 2020, 14:41 Источник: 7days.ru ✓ Надежный источник

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