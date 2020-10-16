Женатого Топалова поймали на флирте с популярной актрисой

Ксения Собчак заметила, что Влад Топалов частенько заходит на страницу незамужней Настасьи Самбурской. Более того, певец ставит лайки актрисе и комментирует ее посты. Светская львица в своем телеграм-канале открыто указала Регине на флирт ее мужа с другой девушкой.
Недавно Настасья Самбурская выложила в своем "Инстаграм" фото, на котором предстала в обтягивающем корсете, подчеркивающем пышную грудь. Женатый певец отметил фото лайком и оставил в комментариях многозначительные смайлики.
Возможно, молодой маме Регине Тодоренко некогда следить за похождениями своего мужа. Ведь помимо ребенка она занимается еще кучей важных проектов и ведет шоу. Ксения Собчак решила помочь девушке.
"Топалов ходит по тонкому льду! Регина, ау!" – написала она.
Недавно Регина Тодоренко в одном из интервью признавалась, что ее порой захлестывает ревность. Последний раз это было, когда она узнала, с кем ее супруг будет кататься в программе "Ледниковый период". К слову, выступление получилось очень откровенным и страстным. Ведущий ледового шоу Алексей Ягудин даже назвал этот прокат "настоящими отношениями, страстью".
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