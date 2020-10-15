Бочкарева вывалила напоказ свои прелести

На снимке артистка стоит рядом с забором, облокотившись на столб. Звезда смотрит в кадр, слегка приоткрыв рот. Первое, что бросается в глаза на снимке, – внушительный бюст знаменитости.
Наталья Бочкарева в подписи к фотографии решила порассуждать на тему скоротечности жизни. Как отметила звезда сериала "Счастливы вместе", весь наш земной путь – череда яркий мгновений. Она призвала подписчиков ценить каждый момент, например, радоваться теплому осеннему дню или закату. Также она пожелала поклонникам удачной недели.
Впрочем, фанаты не обратили внимания на философские рассуждения Натальи Бочкаревой. Многих гораздо больше интересовал внешний вид звезды. Подписчики отметили, что, несмотря на возраст, актриса еще ого-го!
"Посмотрев на фото, я испытал 2 ярких, красочных мгновения (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бомбическая", "Мать моя женщина!! Да это же Даша Букина!", "Хорошие формы", "Наталья какая же красивая девулька", "Наталья, вы потрясающе выглядите. Просто огонь, хоть в жены бери. Я в хорошем смысле", – написали в комментариях.
Напомним, ранее звезда сериала "Счастливы вместе" опубликовала провокационный снимок, сделанный у бассейна. Наталья Бочкарева расположилась у воды в соблазнительном купальнике с леопардовым принтом, сообщает РИА ФАН.
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