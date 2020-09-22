"Знойная женщина": декольте едва прикрывало бюст довольной Бочкаревой

По словам 40-летней актрисы, из-за пандемии коронавирусной инфекции она на долгие месяцы забросила спорт. Вернуться к занятиям Наталья смогла только лишь накануне.
В первый день Наталья Бочкарева решила не утруждать себя силовыми нагрузками. Гантели и штангу звезда сериала "Счастливы вместе" оставила пылиться в углу. Актриса отправилась в бассейн. Знаменитость приобрела роскошный алый купальник и захотела похвастаться им.
"Кстати, не обращайте внимание на то, что у меня не совсем спортивный купальник, просто я не сдержалась, чтобы не "выгулять" свою афигенную обновку" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Наталья Бочкарева в личном "Инстаграм".
Звезда сериала "Счастливы вместе" опубликовала в микроболге свежее фото. На снимке довольная артистка позирует в том самом купальнике. Наряд, как оказалось, имеет весьма откровенное декольте. Ткань костюма для плавания едва прикрывала пышный бюст Бочкаревой.
У подписчиков мужского пола фотография Бочкаревой вызвала массу эмоций. "Знойная женщина, мечта поэта 👍🏻💪🏻", "Наталья вы прям спасательница Малибу. Неоригинально, конечно. Потрясающий купальник и Вы в нем тоже. Удачи вам во всем", "Титьки огонь😍👌🙌", "сочная мамка", "Желанна и сексуальна!" - восторгались красотой звезды сериала "Счастливы вместе" пользователи Сети.
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