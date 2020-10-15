"МРТ я боюсь": Лобода госпитализирована с жуткой травмой

Светлана Лобода попала в больницу с поврежденным копчиком. Об этом она написала в своем "Инстаграм". По словам артистки, она перетрудилась в спортзале, усердно тренируясь и готовясь к выступлению.
37-летняя Лобода не на шутку испугала фанатов. Она сказала, что теперь ей предстоит серьезное обследование, в том числе магнитно-резонансная томография. Известно, что артистка находится сейчас в Боткинской больнице. Она очень переживает за свое состояние.
"МРТ я боюсь, потому что боюсь замкнутых пространств", – сказала звезда в разделе "Сторис" своего аккаунта в "Инстаграм".
Лобода считает, что перегрузила свой организм, поэтому так и вышло. Все-таки, не за горами ее 40-летие. А девушка все ходил на высоченных шпильках, да еще и отплясывает на них на концертах не хуже 20-летних.
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