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Июль 3, 2019
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Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

567

Ксения Лобода родилась в августе 1992 года. На данный момент она проживает в Киеве вместе с мужем. К слову, замуж девушка вышла совсем недавно. Ее супругом стал украинский бизнесмен Артем Аурсалиди, который не ведет публичную жизнь. 

Младшая сестра окончила Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченка. Сейчас она много путешествует и занимается модельной деятельностью.

Между сестрами тесная и прочная связь. Это проявляется даже внешне. Девушки очень схожи между собой. Ксюша так же, как и Света, может похвастаться пухлыми, аппетитными губами, глубоким взглядом и отличной, подтянутой фигурой.


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