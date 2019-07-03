Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

Ксения Лобода родилась в августе 1992 года. На данный момент она проживает в Киеве вместе с мужем. К слову, замуж девушка вышла совсем недавно. Ее супругом стал украинский бизнесмен Артем Аурсалиди, который не ведет публичную жизнь.

Младшая сестра окончила Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченка. Сейчас она много путешествует и занимается модельной деятельностью.

Между сестрами тесная и прочная связь. Это проявляется даже внешне. Девушки очень схожи между собой. Ксюша так же, как и Света, может похвастаться пухлыми, аппетитными губами, глубоким взглядом и отличной, подтянутой фигурой.



