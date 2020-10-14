Волосатый Бондарчук в окружении бутылок и женщин выдал себя

Телеведущая и депутат Госдумы Оксана Пушкина опубликовала снимок из далеких 90-х, на котором предстала рядом с коллегами. На архивном фото рядом с ней сидит молодой режиссер Федор Бондарчук с завидной шевелюрой. Также с ними за накрытым столом Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте, которые тогда еще были женаты.
Подписчики не сразу узнали Бондарчука. Некоторые спросили, кто этот мужчина в клетчатом жакете. "Никогда в жизни без подписи не поняла бы, что на фото Бондарчук", – удивлялись фанаты.
Кстати, Владимир Пресняков с его фирменной на тот момент прической – длинными прядями – тоже произвел впечатление. Люди ударились в ностальгию и стали вспоминать 90-е и репертуар певца.
С тех пор в жизни всех, кто на фото, круто изменилась. Владимир Пресняков развелся с Кристиной Орбакайте. Скоро у него родится второй малыш от певицы Натальи Подольской. Бондарчук тоже развелся. Сейчас он в союзе с Паулиной Андреевой. А сама Пушкина стала политиком и теперь защищает права женщин.
Недавно в Сети появился трейлер первого сериала Федора Бондарчука "Псих". Главную роль в телепроекте играет Константин Богомолов. Сценарий к ленте написала молодая супруга кинематографиста, актриса Паулина Андреева.
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