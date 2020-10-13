Попавшую в секту звезду 90-х госпитализировали с коронавирусом

Исполнительницу хита "Мальчик мой" Светлану Владимирскую доставили в одну из больниц Красноярска с двусторонней пневмонией. Болезнь была вызвана коронавирусом.

О госпитализации Владимирской журналисты узнали из своих источников. Певицу доставили в Красноярск санавиацией. До этого артистка лежала в другом медучреждении с иным заболеванием.

Владимирская прославилась в начале 1990-х годов, записав песню "Мальчик мой". Несмотря на то, что артистке пророчили успех, она предпочла завершить музыкальную карьеру. Как выяснилось позже, Светлана переехала на юг Красноярского края и стала последовательницей основателя религиозного движения "Церковь последнего завета" Виссариона.

Сейчас артистка живет в деревне Петропавловка, которая находится в 150 километрах от Красноярска. У Светланы есть три дочери от продюсера Марка Большого. Наследницы не живут с певицей, они предпочли жить в больших городах. 19 лет назад Владимирская родила сына. Отцом парня является художник Евгений Корнильцев-Быстринский.

Стоит отметить, что у Владимирской есть небольшой бизнес. Она владеет кафе и продуктовым магазином. Также артистка руководила хором общины Виссариона. К слову, лидеры секты были задержаны несколько недель назад.