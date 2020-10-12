"Пчелы покусали": Баста озадачил фанатов заплывшим лицом

После длительного похудения рэпер Баста поделился с поклонниками любопытным снимком. Тучное лицо артиста пришлось фанатам не по вкусу.

В конце сентября рэпер похвастался результатами работы над фигурой. Мужчина заявил, что похудел на 16 килограммов и это только начало его физического преображения. Однако вчера Баста разместил в инстаграм-канале селфи с сильно располневшим лицом.

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На камеру знаменитость предстала в темной рубашке и пиджаке. Выражение лица рэпера выглядит строгим и напряженным. "Люблю пожрать!))))", – добавил артист к своему снимку.

Грузный облик Басты шокировал подписчиков его инстаграм-канала. Удивленные поклонники оставили комментарии к неожиданному кадру. "То чувство когда приехал от бабушки после каникул", "Стас Михайлов на максималках", " Пчелы покусали видать", – отреагировали пользователи Сети. Многие из них решили, что лишний вес делает артиста похожим на Михаила Круга.

Вскоре после провокационного поста артист опубликовал еще один, чтобы успокоить взбудораженных россиян. Баста добавил в инстаграм-канал тот же снимок, только без фильтра, который визуально добавляет килограммы. Пользователи Сети порадовались тому, что артист не изменил желания сохранять стройность и просто пошутил. Они попросили знаменитость больше их не пугать. "Всех обнял!", – написал Баста взволнованным фанатам.