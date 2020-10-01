Ребенок известной модели умер во время родов

Крисси Тейген не из тех знаменитостей, кто скрывает свою беременность от начала и до конца. Наоборот, модель с гордостью демонстрировала округлившийся живот, радовалась скорому прибавлению в семействе и подробно сообщала о своих буднях.
Тем трагичнее выглядят свежие фотографии модели, которые она обнародовала из родового блока. На снимках Крисси Тейген, облаченная лишь в махровое одеяло, плачет, сидя на койке. В больницу модель попала из-за внезапно открывшегося кровотечения. Медики приложили все усилия, но ничего не помогло. Тогда пришлось вызывать искусственные роды. Так как срок беременности у Крисси был не очень большой, шанс на то, что малыш выживет, оказался минимальным. В итоге, ребенка спасти не удалось.
Тейген показала, как ей сделали анестезию в позвоночник, как рядом с ней все это время находился любящий муж и даже обнародовала фотографию новорожденного. Личика крошечного малыша не видно, но судя по размерам, он совсем кроха. На снимке видно, как Крисси плачет, а муж, желая ее успокоить, нежно целует ее в плечо.
"Мы в таком шоке, мы такую испытываем боль, которую никогда не чувствовали", – призналась убитая горем модель. Она рассказала, что они с мужем, специально не выбирая имени, почему-то называли еще нерожденного малыша Джеком. С этим именем ребенок и будет похоронен. "Джек так сильно трудился, чтобы стать частью нашей семьи. Он он стал ею, навсегда", – заявила Крисси.
Модель поблагодарила всех фанатов и друзей за соболезнования и поддержку. Отметим, что у Крисси есть двое детей: дочь Луна Симона и сын Майлз Теодор.
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