Звезду "Сватов" Добронравова пришибло неожиданным известием

Служба безопасности Украины (СБУ) сняла ограничение, из-за которого российский актер Федор Добронравов не мог въехать в страну. Предполагалось, что запрет будет действовать в течение трех лет, однако оказалось, что он был снят еще в июне 2019 года. Теперь звезда сериала "Сваты" сможет попасть на территорию государства.
Как сообщает Teleprogramma.pro, украинский суд признал запрет незаконным. Он был введен после того, как Добронравов сыграл в ряде постановок на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. В частности, актер исполнил роль в постановке "Ловушка для мужа".
СМИ сообщают, что ранее украинский власти также разрешили показывать сериал "Сваты" на государственном телевидении. Однако пока неизвестно, когда завершится работа по созданию нового сезона телеэпопеи. К настоящему моменту были сняты несколько серий, после чего съемки были заморожены.
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