Заявлено о похищении сына Децла

В новом выпуске шоу "Прямой эфир" появился отец рэпера Децла Александр Толмацкий. Он заявил о желании удостовериться в том, что действительно является родственником своего внука Тони. В противовес ему выступила и вдова музыканта.

3 февраля будет год, как не стало рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий). Мужчина скончался в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске. У исполнителя остались жена Юлия и 14-летний сын Тони. Впрочем, отец рэпера утверждает, что на самом деле Юлия не его супруга, а сожительница. После смерти Децла между его родными разразился скандал. Александр Толмацкий утверждает, что вдова не позволяет ему и его экс-жене Ирине, матери Кирилла, видеться с внуком. В свою очередь, Юлия пожаловалась, что их с Тони буквально выставили за дверь, когда они однажды при возвращении домой обнаружили, что сменили замки.

Теперь же Александр Толмацкий решительно сделал новый шаг – он заявил, что хотел бы провести ДНК-тест, чтобы удостовериться: они с Тони действительно родственники. По его словам, Юлия уходила от Кирилла, а рожала и вовсе на непонятной квартире в Санкт-Петербурге. Толмацкий еще обратил внимание на то, что якобы в свидетельство о рождении Тони не вписан отец. "Мы ему никто", – развел руками Александр.

Он объяснил, что даже не может прийти в школу к внуку, так как в итоге Юлия может заявить, что это попытка похищения. "Я так понимаю, она убедила его, что папы нет в свидетельстве о рождении, потому что виноват папа. Она же не будет ему говорить, что она его не вписала, чтобы манипулировать Кириллом", – высказал свое мнение Толмацкий.

На шоу показали и Юлию. Она встретилась с репортерами в кафе и постаралась донести свою позицию по этой скандальной ситуации. Для начала она объяснила, что они с Тони не общаются с родителями Децла, пока идут суды из-за наследства. "Я берегу ребенка, он сам тоже не хочет обсуждать это, пока не определены непосредственные наследники, причем для нас неважно, в каких долях все будет распределено. Просто не хочется, чтобы нас воспринимали как потенциальных конкурентов или наследников", – объяснила вдова артиста.

Юлия считает покойного мужа очень талантливым. "Вся эта ситуация, которую создают его родственники, отвлекает внимание от важного, от самого главного. От того, что мой супруг считал: "Этот альбом, который последний вышел – лучшее, что я сделал за всю свою жизнь. Лучшая музыка. Лучшая поэзия", – сообщила женщина.

Она отметила сходство мужа и сына, но считает Тони более деловитым. "Я успеваю поймать его в порывах, в гневе. Прошу его не набирать в состоянии крайнего гнева бабушке с дедушкой, потому что выйдет конфликт. Какие-то свои несогласия, недовольства мы переживаем молча. Нам важно сохранять честь, достоинство и репутацию", – заключила вдова Децла.