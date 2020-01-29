Поступила информация о разводе Заворотнюк и Чернышева

Прославленная американская фигуриста Наоми Ланг опубликовала коллаж из их с Петром Чернышевым фото. Много лет назад они вместе выступали на престижных соревнованиях по фигурному катанию и одерживали победы. На некоторых снимках спортсмены запечатлены с наградами. "Я скучаю по фигурному катанию и своему партнеру Петру Чернышеву!" – написала Ланг.
После такого признания русскоязычные комментаторы заподозрили, что она испытывает нежные чувства к супругу Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, борется с раком головного мозга. Особо пронырливые фанаты супругов выяснили, что Наоми и раньше выкладывала снимки с партнером-россиянином.
Агрессивно настроенные пользователи отметили, что Ланг, у которой есть супруг и двое детей, не стоит заглядываться на чужого мужа. Некоторые решили, что Наоми заместила коллаж неспроста: якобы это говорит о том, что бывшие партнеры до сих пор тесно общаются. По мнению обитателей Сети, так и до развода недалеко – не только Ланг с мужем, но и Чернышева с Заворотнюк.
На каком основании пользователи сделали такие выводы, непонятно, ведь Петр Чернышев ни разу не прокомментировал публикации бывшей партнерши в "Инстаграм". Фигурист много лет счастлив с Анастасией Заворотнюк. Осенью 2018 года у них родилась дочь Мила. А теперь спортсмен делает все, чтобы спасти любимую жену от страшной болезни.
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