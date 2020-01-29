Поступила информация о разводе Заворотнюк и Чернышева

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

В гробу видала: Пугачева вслед за Боярским отказалась почтить память Караченцова
Коронавирус больно ударил по Водяновой
"Очень жаль мою девочку-тростиночку": Варум шокирована случившимся с дочерью
Кончаловский сообщил о смерти после пропажи сына
"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
партнеры
Среда 29 января
Лента новостей
10:22
В центре Москвы мужчину обокрали на 3,4 миллиона рублей
10:08
Вдову Лужкова перестали искать
09:43
Заставляли попрошайничать: двое жителей Тольятти похитили инвалида
09:20
Определена самая дорогая съемная квартира в Москве
06:04
День рождения Колобка, магические обряды и недоверие к святому: 30 января
21:24
Самарская чиновница заказала убийство мужа и попала впросак
21:09
"Вакцины не будет": ученый из Петербурга честно о коронавирусе
20:58
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
20:50
"Вызывает опасения": хирург откровенно о резко изменившемся лице Пугачевой
20:38
В России разработали систему слежения за Арктикой
20:14
"Сволочи!": 85-летняя Фатеева взбесилась из-за подлого вранья
20:12
Мужчина закурил после нападения кота в Москве и чуть не сгорел
20:10
Китайский коронавирус в России: появились данные о трех заболевших
20:03
Бросили студентов на убой: как украинцы начали гордиться позорным провалом
20:02
Названа дата создания вакцины против коронавируса в России
19:30
"Больной человек": скандальному поведению Зеленского нашли страшное объяснение
19:26
"Чушь несет": посланного на три буквы Боярского окунули лицом в грязь
19:19
"Призвал господь раба": Шнурова разнесли за издевку над смертью протоиерея Чаплина
19:02
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
18:52
Володин провел заседание попечительского совета ВГИК
18:24
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за русского языка
18:07
Ученые разработали рецепт идеального кофе
18:06
"Полное отсутствие творческой мысли": стареющую Пугачеву гонят с телевидения
18:05
Эммануил Виторган вновь появится в сериале "Склифосовский"
18:03
"Ирина и сама понимает": истощенную Аллегрову погнали к врачам
17:59
Киркоров и Басков могут спать спокойно: звезда сериала "Полицейский с Рублевки" отказалась штурмовать шоу-бизнес
17:47
Ученые признали бессилие из-за китайского коронавируса
17:43
"Садизм и разврат": челябинцы просят не пускать рэпера Элджея в город
17:26
Кузя из сериала "Универ" после развода спутался со стриптизершей
17:21
Оскорбивший верующих выпуск "Вечернего Урганта" удалили
17:13
"Сколько гонору": Украину подняли на смех за претензии к Италии
16:58
"Я это делаю практически с детства": Мороз неделю ходила голой на глазах у коллег
16:54
"Я человек искусства": как актер сериала "Полицейский с Рублевки" вжился в роль гея
16:47
Поргина озвучила последние слова умирающего Караченцова
16:32
Как передается коронавирус: данные китайских экспертов
16:22
"Таких мощных у меня еще не было!": Волочкова раздвинула ноги перед мускулистым красавцем
16:06
С прокурором шутки плохи: обритый налысо Ургант взмолился о прощении после скандала с верующими
16:06
Звезда "Интернов" Глинников лишился неприлично дорогого телефона после ограбления в Москве
15:55
"Своеобразные люди, немножечко туповатые": звезда "Полицейского с Рублевки" о пробах и выходе нового сезона
15:53
Никто из артистов не пришел на юбилей Ирины Отиевой
15:45
Роскошная и цветущая: Зудина вызвала оторопь на показе "Содержанок"
15:26
"Будет хуже": Тарасова взорвалась из-за униженных российских фигуристок
15:24
Раскрыт новый способ заражения коронавирусом: люди в панике
15:15
5 ошибок женщин в отношениях
15:00
"Зашли, накакали и ушли": Наталья Андрейченко откровенно о нападении
14:52
"Настоящая обжора": Семенович взвыла из-за лишнего веса
14:31
Житель Подмосковья украл из храма ценную икону
14:30
Больше 100 погибших: коронавирус сильно ударил по россиянам
14:24
"Покрыли уголовное преступление": сенсационное заявление по делу перевала Дятлова
14:12
В Новосибирске пассажирский самолет совершил экстренную посадку
14:09
Календарь красоты на февраль 2020 года
14:07
Под Иркутском грузовой поезд сошел с рельсов
13:49
Москвичей предупредили о резком похолодании
13:37
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
13:37
Сделал специально: поступок Путина свел украинцев с ума
13:34
Влажная Климова сразила своей сексуальностью
13:16
Число жертв коронавируса перевалило за 100 человек
13:03
Боня внезапно объявилась после известия о пропаже
12:52
Кудрявцева грязно выругалась в ответ на дерзкие слова Боярского
12:41
В Охотском море затонуло рыболовецкое судно
12:21
Москвичи встали на защиту парка "Березовая аллея"
12:07
В Большом зале Московской консерватории выступит оперная звезда Кристине Ополайс
12:07
Под Иркутском двое мужчин убили собутыльников во время попойки
12:04
Михалкова сбежала после странного падения модели из окна ее квартиры
11:57
ERA: новое мистическое шоу покажут в Москве
11:54
"Выглядит не очень": вид иссохшего Розенбаума вызвал шок
11:48
Soprano Турецкого: 10 лет успеха
11:35
Звезда "Глухаря" попала в больницу после аварии
11:14
Раскрыта схема увеличения пенсии на 30 тысяч рублей
11:09
В Томске перед отделением полиции бросили ребенка в инвалидной коляске
11:01
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
10:51
"Она спивается": бывший любовник бьет тревогу из-за певицы Ирины Отиевой
10:34
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
09:56
На Камчатке мужчина сломал сыну челюсть из-за бытовой ссоры
09:49
Россиян не выпускают из Китая из-за угрозы распространения коронавируса
09:11
"Я умираю": объявившаяся Наталья Андрейченко кричит от одиночества и болезни
09:03
"Прививка на всю жизнь": Соловьев публично разрыдался
08:46
Под Москвой девочка-подросток умерла по пути в школу
08:39
"Счастье любит тишину": Лазарев решился на крайние меры
08:23
"Нехорошо получается": 77-летняя Ангелина Вовк о свадьбе с молодым ухажером
08:16
Курс рубля остается под давлением из-за коронавируса
07:04
Куда надо смотреть 29 января: неожиданные обычаи на праздник Петра–полукорма
06:02
"Все это ошибка": Билли Айлиш прилюдно разнесла звезд на премии "Грэмми"
03:57
"Очень тяжелая ситуация": раскрыты подробности о здоровье Венцеслава из "Дома-2"
02:05
"Хочет быть матерью": разведенную Шурыгину уличили во вранье
00:09
Скрывают? Эксперт ошарашил заявлением после сообщения о коронавирусе в Москве
00:02
Ургант под одобрение россиян побил зазвездившегося Киркорова
21:53
"Волочкова отдыхает": семилетняя дочь Орбакайте обставила балерину
21:39
Онищенко объявил о наличии лекарства от нового коронавируса
21:19
"Принеси воды": задыхающийся от кашля сын Яковлевой начал бредить
21:15
"Писали всем друзьям": Барановская сбежала из России вместе с детьми от Аршавина
20:22
"Четыре часа просидела голой на сцене": Успенская поразила интимными фактами
20:02
"Давно ничего не вливают": скандальное заявление вскрыло постыдную тайну Зеленского
19:35
"Шутить с болезнями низко": побег больной раком Заворотнюк вызвал недоумение
18:43
Володин передал президенту Ирана приветствие от Путина
18:41
Путин назначил нового заместителя главы Росгвардии
18:17
Актер Сергей Селин предложил поднять зарплаты журналистам
18:17
Сын Андрейченко сообщил тревожную информацию о пропавшей матери
17:47
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
17:44
Москвичей ждет самый сильный снегопад с начала зимы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ERA: новое мистическое шоу покажут в Москве
Татьяна Лазарева стала жертвой мошенников
Неожиданные подробности жуткой гибели спортсмена с дочерью
Неузнаваем и с другой: появилось фото Чернышева после известия о раке у Заворотнюк
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
Хилькевич приперта к стенке из-за смертельного коронавируса
Шоу-бизнес

Поступила информация о разводе Заворотнюк и Чернышева

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поводом для слухов о том, что в семье Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева не все в порядке (и дело вовсе не в страшной болезни актрисы), стали фотографии, обнародованные бывшей партнершей фигуриста Наоми Ланг. Комментаторы уверены, что снимки выложены не просто так.
прочитано 2924 раза

Прославленная американская фигуриста Наоми Ланг опубликовала коллаж из их с Петром Чернышевым фото. Много лет назад они вместе выступали на престижных соревнованиях по фигурному катанию и одерживали победы. На некоторых снимках спортсмены запечатлены с наградами. "Я скучаю по фигурному катанию и своему партнеру Петру Чернышеву!" – написала Ланг.

ПО ТЕМЕ

Заворотнюк и Чернышев вышли в свет на Крещение

По важному делу: семья собралась вокруг парализованной Заворотнюк

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

После такого признания русскоязычные комментаторы заподозрили, что она испытывает нежные чувства к супругу Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, борется с раком головного мозга. Особо пронырливые фанаты супругов выяснили, что Наоми и раньше выкладывала снимки с партнером-россиянином.

Агрессивно настроенные пользователи отметили, что Ланг, у которой есть супруг и двое детей, не стоит заглядываться на чужого мужа. Некоторые решили, что Наоми заместила коллаж неспроста: якобы это говорит о том, что бывшие партнеры до сих пор тесно общаются. По мнению обитателей Сети, так и до развода недалеко – не только Ланг с мужем, но и Чернышева с Заворотнюк.

На каком основании пользователи сделали такие выводы, непонятно, ведь Петр Чернышев ни разу не прокомментировал публикации бывшей партнерши в "Инстаграм". Фигурист много лет счастлив с Анастасией Заворотнюк. Осенью 2018 года у них родилась дочь Мила. А теперь спортсмен делает все, чтобы спасти любимую жену от страшной болезни.

Автор: 29 января 2020, 09:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Мария.
Ответить
заворотнюк не была беременной , родила суррогатная мать.
1

Популярные темы форума

Политика

Сделал специально: поступок Путина свел украинцев с ума
"Давно ничего не вливают": скандальное заявление вскрыло постыдную тайну Зеленского
Ударит с новой силой: планы Путина повергли украинцев в шок
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому

Шоу-бизнес

Бывший любовник Аллы Пугачевой обвенчался с женой
Миддлтон публично оконфузилась
Поступила информация о разводе Заворотнюк и Чернышева
"Не узнать": вид Пугачевой и Киркорова вызвал шок

Проишествия

Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист

Lifestyle

"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
Шоу-бизнес

Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте

Певица обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес

"Счастье любит тишину": Лазарев решился на крайние меры

Артист рассказал о лжи
Шоу-бизнес

"Зашли, накакали и ушли": Наталья Андрейченко откровенно о нападении

Актриса в шоке от произошедшего
Шоу-бизнес

"Нехорошо получается": 77-летняя Ангелина Вовк о свадьбе с молодым ухажером

Телеведущая расставила все точки над i

Гороскоп

Календарь красоты на февраль 2020 года
Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

На юных россиянок в Германии вылили ушат помоев
Неожиданные подробности жуткой гибели спортсмена с дочерью
"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении
"Не девушка, а мечта": Загитова переплюнула Волочкову

Регионы

"Цены снизьте": люди взвыли от стоимости проезда по Крымскому мосту
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru