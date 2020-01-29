Поступила информация о разводе Заворотнюк и Чернышева

Поводом для слухов о том, что в семье Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева не все в порядке (и дело вовсе не в страшной болезни актрисы), стали фотографии, обнародованные бывшей партнершей фигуриста Наоми Ланг. Комментаторы уверены, что снимки выложены не просто так.

прочитано 2924 раза