"Шутить с болезнями низко": побег больной раком Заворотнюк к вызвал недоумение

Звезда "Моей прекрасной няни" борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Родные и близкие артистки упорно отказываются давать комментарии о ее состоянии, вызывая тем самым непонимание со стороны поклонников и порождая поводы для распространения слухов.

Одним из таких слухов стала просочившаяся в СМИ информация о том, что рак у Анастасии Заворотнюк – не более, чем выдумка. По словам некоторых наблюдателей, к этой крайней мере семья актрисы прибегла из-за накопившихся долгов. В пользу догадки свидетельствует недавнее решение 23-летней дочери артистки закрыть свой магазин одежды в Москве.

Подобные новости посеяли зерно сомнения в головах поклонников. Некоторые продолжали поддерживать актрису, а другие отвернулись от 48-летней звезды, заподозрив ее в обмане: в начале января пользователи начали массово отписываться от ее инстаграм-аккаунта.

Однако есть и те, кто занял нейтральную позицию и попросту отказывается верить, что Анастасия Заворотнюк сбежала от долгов столь отчаянным способом. В их числе оказалась и знаменитая продюсер Диана Бичарова. В интервью "Дни.ру" она выразила недоумение из-за появившихся домыслов.

"Прежде всего мы делаем так, чтобы об артисте говорили. И не важно, в какие моменты. Но, наверное, шутить с болезнями – это настолько ужасно, что я не хотела бы в это верить", – заявила Бичарова.

Продюсер пожелала Анастасии Заворотнюк большого здоровья и выразила надежду на то, что информация о ее состоянии вскоре всплывет на поверхность. Женщина подчеркнула, что родственники актрисы совершают ошибку, храня молчание о здоровье "Моей прекрасной няни".

"Наверное, уже стоит сказать людям, фанатам и поклонникам о том, что происходит с их любимой актрисой. Потому что очень много слухов и неправды, в которые, я думаю, никто не хочет верить. Никто не хочет быть обманутым и, наверное, пора уже сказать правду", – сказала Диана.







