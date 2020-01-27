Неузнаваем и с другой: появилось фото Чернышева после известия о раке у Заворотнюк

В Сети распространилось фото, на котором Петр Чернышев запечатлен в обществе привлекательной женщины. На фоне противоречивой информации, касающейся его жены Анастасии Заворотнюк, у которой, по некоторым данным, рак головного мозга, этот снимок произвел фурор.

В это сложно поверить, но Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, которые считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе, могли бы никогда не встретиться. Оказывается, успешный фигурист в детстве мечтал стать профессиональным хоккеистом. Благодаря настойчивости родителей он все же стал заниматься фигурным катанием. Об этом сообщается в официальной группе, посвященной ледовому шоу "Спящая красавица", в котором тот исполняет одну из главных ролей.

Как помнят преданные поклонники пары, Чернышев и Заворотнюк познакомились в 2007 году во время съемок шоу "Танцы со звездами". Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" была ведущей передачи. Спортсмен упорно ухаживал за артисткой и добился ее – в конце сентября 2008 года пара решила зарегистрировать брак в одном из московских ЗАГСов. Спустя десять лет, осенью 2018 года, Петр впервые стал отцом – Анастасия подарила ему дочь Милу.

Кстати, там же появилось фото фигуриста в обществе другой женщины – его партнерши Наоми Ланг. Судя по комментариям в Сети, снимок произвел неизгладимое впечатление на поклонников спортсмена. Многие вначале его не узнали. Действительно, с мелированными прядями и без бороды Чернышев сам на себя не похож! К тому же фанатам непривычно видеть рядом с ним не Заворотнюк, а иную даму.

Отметим, что успеха в спорте Петр достиг в Америке. Туда он эмигрировал в 1992 году, а в 2001-м получил гражданство. В 2002 году Петр Чернышев одержал победу в чемпионате четырех континентов. В этом мероприятии участвовали фигуристы со всего мира за исключением Европы. В 2003-м фигурист завершил карьеру и стал тренером, а впереди его ждала встреча с Анастасией Заворотнюк.

Напомним, летом 2019 года появилась информация о том, что актриса борется с тяжелой болезнью. Якобы речь идет о раке головного мозга четвертой степени. Родные принципиально не говорят о ситуации, но признают, что Анастасия нездорова.