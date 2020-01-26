"Фу! Надоели!": взбудораженным из-за Заворотнюк напомнили об умирающих детях

В Сети постоянно появляется противоречивая информация о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Обывателей тревожит судьба звезды сериала "Моя прекрасная няня". Между тем, есть люди, которые уверены, что артистке уделяется слишком много внимания.

В Интернете ежедневно появляются свежие данные о самочувствии артистки. Ранее сообщалось, что знаменитость выписалась из клиники, где проходила реабилитацию. По словам сотрудницы центра, которая общалась с журналистами на условиях анонимности, Анастасия Заворотнюк перестала посещать процедуры.

Весть о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" вернулась домой, мигом облетела все новостные сайты и паблики о жизни звезд в соцсетях. Интернет-общественность взбудоражилась. Многие поклонники Заворотнюк выступили с требованием к СМИ: прекратить ссылаться на анонимные источники. Досталось и родственникам Анастасии. Близких звезды призвали прервать молчание и раскрыть правду о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Очередной всплеск интереса к Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, лечится от рака мозга, вызвал у интернет-пользователей раздражение. Отмечалось, что звезде сериалов уделяется слишком много внимания. По мнению некоторых читателей "Дни.ру", журналисты должны оставить в покое больную актрису и обратить свои взоры на другие, по-настоящему важные проблемы.

"Не представляю, кому интересна судьба этой актрисулька одной роли – тупой няньки? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Столько маленьких безгрешных детей болеют и тихо умирают от рака ( о них никто не пишет), а тут только и читаешь – Заворотнюк , бедная, несчастная.........фу! Надоели!", "Сколько проблем сейчас в стране, детям деньги на лечение всем миром собираем, а вы, товарищи журналисты, все о Анастасии Заворотнюк пишете..." – отмечают пользователи Сети.