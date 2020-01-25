"Вам не надоело еще?": родных Заворотнюк требуют к ответу

Ежедневно в СМИ появляются все более тревожные слухи о самочувствии Анастасии Заворотнюк. Однако родственники актрисы продолжают хранить молчание. Поклонники требуют, чтобы близкие знаменитости наконец раскрыли правду.

Накануне стало известно о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" покинула реабилитационный центр на Рублевке. Как рассказала сотрудница клиники, Анастасия Заворотнюк перестала посещать процедуры. "Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала, а теперь пропала", – заявила сиделка.

Новые данные об актрисе вызвали волну возмущения в Сети. Многие поклонники знаменитости признались, что устали от регулярного потока слухов от анонимных источников. Они призвали родственников Анастасии Заворотнюк прервать молчание и раскрыть правду о ее самочувствии.

"Нерадивые родственники. Ведь уже действительно ничего не хочется знать про нее, но хоть родня должна же защищать честь и достоинство Анастасии. Так полоскать... И так громко молчать... Разве что, стиснув зубы... Только зачем?", – выразил мнение один из читателей издания "Дни.ру".

Другой комментатор согласился с ним. "Ну сколько можно? Родственники! Ау! Ну скажите вы что нибудь официально! Каждый день тысяча всякого мусора про Анастасию Заворотнюк, вам-то не надоело еще?", – обратился к близким звезды пользователь.

Ранее в Сети появилось архивное интервью актрисы для украинской версии программы "Битва экстрасенсов". В ходе беседы Анастасия Заворотнюк призналась, что оказалась на грани жизни и смерти в детстве: в пять лет она перенесла несколько операций на горле. Многие суеверные поклонники считают, что звезду преследует злой рок.