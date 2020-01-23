"Носок отрывал, так кровоточили": нуждающийся актер российских сериалов стоптал ноги

Звезда сериалов "Ундина-2. На гребне волны", "Райские яблочки" и других Александр Пашков признался, что его актерская карьера начала складывать не сразу. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист рассказал, через какие испытания ему пришлось пройти на пути к успеху.

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