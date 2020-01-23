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"Носок отрывал, так кровоточили": нуждающийся актер российских сериалов стоптал ноги

Александр Пашков. Кадр youtube.com
Звезда сериалов "Ундина-2. На гребне волны", "Райские яблочки" и других Александр Пашков признался, что его актерская карьера начала складывать не сразу. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист рассказал, через какие испытания ему пришлось пройти на пути к успеху.
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Пашков окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. После выпуска будущий артист трудился в местном театре, подрабатывал на Свердловской киностудии. Когда в 90-е грянул кризис, Александр остался без работы.

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 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

К тому моменту у актера была жена и ребенок. Это осложняло ситуацию. Будущей звезде российских киноновелл приходилось "бомбить" по ночам, чтобы заработать на памперсы дочери.

Пашков решил попытать счастья в Москве. Он на время оставил семью и рванул в столицу. Златоглавая встретила Пашкова прохладно. Александр стирал ноги в кровь, работая курьером, снимал маленькую квартиру, умудряясь при этом ходить на кастинги.

"Пешком от точки до точки. Мне маршрутную карту давали и я… Идешь, один заказ отнес… Я отработал три-четыре дня, меньше недели. Заработал 27 долларов эти несчастные. Когда я приходил на съемную квартиру свою, я снимал ботинок, а носок еле отрывал, потому что мозоли так кровоточили, что… Я садился, у меня слезы на глазах: я понимаю, что мне очень тяжело, я уже не хочу эти заказы отдавать. Но я понимаю, что надо идти, относить заказы, чтобы хоть какие-то деньги были на жизнь", – сказал актер в эфире ток-шоу "Судьба человека".

Однажды провинциальному актеру улыбнулась удача. Он пришел на киностудию на кастинг и перепутал кабинеты. Артист попал на пробы в сериал "Ундина-2. На гребне волны" и получил главную роль. С тех пор у Пашкова начался творческий подъем.

Встав на ноги Александр забрал жену и ребенка в Москву. Супруга подарила актеру еще двоих детей. К сожалению, брак звезды российских сериалов распался. В 2013 году состоялся скандальный развод пары.

"У каждого своя правда, сейчас уже истины не добиться. Мы официально развелись в 13-м году, а уже вместе не жили года полтора-два. Случилось такое, что тяжело стало. Мы пообщались и приняли решение, что я поживу отдельно. Потом приняли решение, что надо разорвать этот узел. Тяжело, когда близкий человек становится неблизким", – туманно высказался о причинах расставания с женой Александр Пашков.

После актер познакомил студию программы "Судьба человека" со второй супругой, актрисой Кариной Романюк. Новая зазноба на тринадцать лет младше 40-летнего Александра. В союзе с Романюк  и артиста родилась малышка.

23 января 2020, 17:01
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Что связывает Навку и Корчевникова

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