На врачей надежды нет: Маргарита Овсянникова сбежала из страны с тяжелым заболеванием

Из рая отдых девушки превратился в сущий ад. В один момент звезде резко стало плохо. У нее поднялась высокая температура и появилась сильная боль в мышцах. На протяжении трех дней Маргарита не могла встать с кровати.
Экс-участнице телестройки пришлось обратиться в местную больницу. Врачи объяснили, что это результат переутомления и стрессов. По их словам, светской львице необходимо было отдохнуть, чтобы встать на ноги.
Действительно, вскоре состояние Маргариты заметно улучшилось. Тем не менее, приступы так и не прекратились.
Вернувшись в Москву, Овсянникова отправилась на обследование. Но столичные медики разводили руками. Они не могли понять, в чем причина ее недомогания.
Тогда отчаявшаяся звезда решила отправиться в Израиль с полной уверенностью в том, что ей смогут поставить правильный диагноз. Но девушка ошиблась.
"Теперь надежда на самостоятельное восстановление организма, так как от врачей никакой информации", – заявила директор певицы Анастасия Чернышева в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
Надо улучшать демографию
про климакс
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей
Дочь собралась замуж за хромого, но богатого.