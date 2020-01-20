"Харкнули просто": озлобленные россияне закидали Бородину грязью

Озлобленные россияне закидали телеведущую Ксению Бородину грязью. Подписчикам не понравились слова знаменитости о семейных реформах.

Звезда отечественных голубых экранов опубликовала в своем микроблоге свои размышления о материнском капитале. На снимке она предстала вместе с супругом Курбаном Омаровым. Ксения отметила, что она одобряет политику действующего президента.

"Очень много социальных инициатив. На фоне общей политизации мира и общества правда здорово, что президент 40 минут вещает про семьи и детей. Тем, кому и тут не нравится, что президент говорит про ясли и школьные обеды, обратите внимание, что это сам формат выступления такой! То есть, обращение к федеральному собранию – всем тем, кто занимается управлением государства внутри", – написала Бородина.

Она отметила, что ей пришлась по душе программа маткапитала. По мнению телеведущей, правительство принимает верные решения.

Тем не менее, поклонники не согласились со знаменитостью. Многие высказали мнение, что Ксения не видит всей ситуации.

"Ну это харкнули просто. В стране где продукты ГМО, где цены на продукты бешеные, где бензин дорогущий и квартплата – филькина грамота, налоги платят все, в каждом вздохе. А по итогу низкие зп и пенсия нескоро, кругом до 40 лет умирают. Страшно за детей... мы выросли на базе, которую заложили СССР а вот эти плевки, это не страну поднимать" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Ксения, ну вы же не глупый человек. Нужно уметь отделять мух от котлет! За 20 лет правления страной только слепой не увидит стагнации всей экономики, развала производств и оттока иностранного капитала. Потому что, Россия – страна абсолютно неинтересная для инвестиций. Представьте теперь, если бы силы правительства были брошены на борьбу с коррупцией и бедностью, а не с собственным народом, то не только школьные обеды были бы бесплатными, а ВСЕ образование в целом. Очень огорчена, что Вы манипулируете общественным мнением!", – отметили комментаторы.