Бородина уколола Бузову после слухов о пластике груди

В Сети распространяются слухи о пластике груди Ольги Бузовой. Телеведущая Ксения Бородина решила "уколоть" подругу острой шуткой на эту тему.



Ксения, как и ее коллега по шоу "Дом-2", также вынуждена регулярно слушать о себе нелицеприятные вещи. Поклонники регулярно предполагают, что знаменитость то увеличила губы, то исправила форму носа. Ну и куда же без столь популярного увеличения груди?

Ксения Бородина неоднократно заявляла, что ей уже надоело постоянно отнекиваться и предоставлять доказательства своей "невиновности". Поэтому Ксения на подобные вопросы начала отвечать шутками. Так на очередной заголовок в СМИ о том, что телеведущая увеличила губы, Бородина заявила, что ее с кем-то перепутали.

Супруга Курбана Омарова выложила в своем инстаграм-аккаунте кадр из фотосессии. Некое издание взяло его в качестве заглавной картинки для статьи. В подписи к фото крупным шрифтом напечатан заголовок материала. Ксения подписала снимок так: "Вы меня с кем-то перепутали". Текст она сопроводила большим количеством смеющихся смайликов и анимацией с веселящейся Кейт Миддлтон.

Пользователи Сети поняли, что Ксения Бородина явно намекает на Ольгу Бузову Обе девушки не прочь подшутить друг над другом. Долгое время говорили, что между телеведущими напряженные отношения и они постоянно ссорятся на съемочной площадке, но звезды не воспринимают слухи всерьез, отмечая, что прекрасно ладят.