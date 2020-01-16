"Бомба": народ бьется в экстазе от сериала "Папик"

Рускоязычную комедийную киноновеллу "Папик" снимали на Украине. Ее производством занималась студия "95-й квартал", которую до недавнего времени возглавлял нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский.
На родине сериал стартовал в начале декабря 2019-го, на канале "1+1", а до России добрался только в январе 2020 года. Зрители телеканала СТС (именно он транслирует киноновеллу на территории нашей страны) уже оценили первые эпизоды "Папика". В целом аудитория довольно тепло встретила многосерийный фильм.
"Бьюсь в экстазе, супер сериал!", "Хочу написать спасибо каналу СТС и Кварталу 95, за сериал. Наконец-то новые (для меня лично) актеры, новые лица)) сериал классный, смотрю с удовольствием) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хороший сериал продразнивает *****, современное общество и т.п. на пол пенсии потянет... Да вот так вот сейчас", "Сериал бомба, сразу вспоминается сваты! И хотел спросить это замена 7 сватам???" – писали поклонники сериала "Папик".
Естественно, не обошлось без критики. Поборникам морали не понравилось, что главная героиня картины охотница за олигархами. Некоторые обыватели пришли к выводу, что новелла воспевает корысть и половую распущенность.
"Современные **** такие", "Что не смотри, везде бухло и разврат", "Деградация и вульгарность", - рассуждали под первой серией в "Ютуб" зрители.
Не забыли обыватели напомнить создателям сериала "Папик" о седьмом сезоне ситкома "Сваты". Поклонники уже несколько лет ждут продолжения теленовеллы.
"Жалко сериал сваты больше не показывают!", "Идите лучше делайте "Сваты 7" Канал 95...", "Лучше бы сваты 7 сняли", – отметили фанаты.
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