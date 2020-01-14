Вызывайте психиатра: растрепанная и босая 84-летняя Дружинина корчилась на снегу

Актриса и режиссер Светлана Дружинина знакома киноманом по сагам "Гардермарины" и "Тайны дворцовых переворотов". Но ее жизнь по ту сторону камеры не менее интересна.

Дружинина известна своей любовью к бане, плаванию и снежным ваннам, помогающим ей сохранять молодость и оптимизм. Кто-то однажды даже заметил, что выглядит она лучше Пугачевой, хотя и старше намного. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" кинозвезда поделилась способом закаливания. Босыми ногами она стоит в сугробе и изображает то ли статую Свободы, то ли Кармен.

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Мнения поклонников по поводу этого оптимистичного снимка разделились. Одни восторгались и писали: "Какая шикарная женщина!", "Идеал женской красоты", "Вот, значит, в чем секрет такой красоты и здоровья!", "Огонь, а не женщина", "Так держать до 100 лет!". Других же вид корчившейся в снегу 84-летней Светланы Дружининой напугал: "Вызывайте психиатра", "У Светланы Сергеевны точно все в порядке?" – ужасались люди.

Вообще о подобном "моржевании" есть замечательный монолог в драме Фридриха Горенштейна "Бердичев": "Я тебе, сынок, фотографии хочу подарить зимнего купания. Вот видишь, я в плавках и купальной шапочке на снегу босыми ногами. Вокруг народ в тулупах мерзнет, а мне не холодно. На этой фотографии я тебе делаю такую надпись: "Здоровье на снегу не валяется, его надо укреплять". А вот другая. Я по горло в ледяной воде. Пишем: "Не холодная вода страшна, а страшно, когда об этом рассуждают". Понял, сынок? А вот я с Мариком. Видишь, он в шинели, в шапке, и сгорбился, а я в одних плавках, даже купальную шапочку снял, и ничего, прямо стою... Пишем: "Оттого, что ходишь босой по снегу, насморка не будет! Скорей бывает наоборот".