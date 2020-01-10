"Ничего не спасает": посиневшей звезде "Ворониных" запретили алкоголь

Екатерина Волкова поведала, что работа под открытым небом сопряжена с множеством трудностей. Погода редко благоволит киноделам.
"Все время холодно/дождь/снег/ураган/град/жара и т п. Ты зависишь от стихии на 100%. А стихия киношникам редко улыбается, приходится снимать осень зимой, днем и плавно перетекать тут же в сумерки (что потом сведет монтажера с ума при склейке дублей) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – посетовала звезда сериала "Воронины" в личном "Инстаграм".
Настройка, перестановка камер и звукового оборудования занимает очень много времени. Актерам приходится подолгу ждать заветного сигнала от режиссера. Во время технического перерыва Волкова как правило читает сценарий, правда, заучивание текста не помогает согреться. Между тем бороться с пробирающим до костей морозом спиртными напитками на площадке запрещено.
"Как правило, команды мотор ждешь долго (надо, чтоб все технические службы были готовы), поэтому всегда холодно. Просто Холодно-Холодно-Холодно... Ничего не спасает. Алкоголем согреваться нельзя", – продолжила Екатерина Волкова.
Часто съемочному процессу мешают зеваки. Проходящие мимо люди пытаются сделать селфи на фоне группы, подходят с вопросами и стараются попасть в кадр. Из-за этого порой самую простую сцену приходится переснимать десятки раз.
"Каждую сцену снимают с 2-3 ракурсов – покрупнее, общий план и средний план. Это уже потом в кино все склеят, и у вас будет ощущение, что сцена одним дублем, просто снимают одновременно 3 камеры, но нет", – поведала звезда сериала "Воронины".
Отогреваются посиневшие от стужи актеры в гримвагене – в доме на колесах, который служит местом для переодевания и гримировки артистов непосредственно на съемочной площадке. "Какие бы ни были проблемы на натуре, такие съемки хороши тем, что в них есть динамика, жизнь и особая энергетика", – резюмировала звезда сериала "Воронины".
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