Пузатая Екатерина Волкова рассказала о малыше

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Екатерина Волкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на подоконнике. Артистка облачена в черные легинсы и свободный свитер, который, впрочем, не смог скрыть сильно округлившийся живот. "Скрывать уже нет смысла... Моя долгожданная Флоранс ❤️" – подписала кадр звезда комедийного сериала "Воронины".
В комментариях подписчики буквально осыпали артистку комплиментами и поздравлениями. Не остались в стороне и представительницы отечественного шоу-бизнеса. Так, свою радость от новости выразили телеведущая Светлана Зейналова, актрисы Алена Хмельницкая, Мария Кожевникова и Анна Михайловская, шоумен Вячеслав Манучаров.
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