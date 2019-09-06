Звезда поразила декольте до пупа на Венецианском фестивале

Венецианский фестиваль каждый год собирает звезд кинематографа со всего мира. Стать его участником, а также показать роскошные наряды стремятся все знаменитости. Высокая мода, стиль, красота – все это выплескивается на красную ковровую дорожку.



Отметим, что в программе заявлены такие фильмы, как: "Правда" Хирокадзу Корээды, "Нарисованная птица" Вацлава Мархоула, Il sindaco del Rione Sanita Марио Мартоне и другие. Кроме того, в программу вошли фильмы Романа Полански, Стивена Содерберга, Джеймса Грэя, Пабло Ларраина и других кинематографистов. Неудивительно, что все, кто принимал то или иное участие в создании кинокартин поспешили привлечь внимание не только к своим работам, но и к себе любимым.



Андреа Райсборо появилась на мероприятии в ярком голубом платье с глубоким декольте и разрезом на бедре. Звезда "Бердмэна" удивила поклонников контрастом белоснежной кожи и лазурной ткани. Цветовой баланс разбавил нейтральный макияж, акцентом которого стала алая помада.



Кроме того, на красной дорожке гости фестиваля смогли увидеть знаменитого итальянского писателя Роберто Савиано. Отметим, что именно он создал роман-репортаж "Гоморра", ставший одним из мировых бестселлеров. Мужчина выбрал для себя строгий классический костюм с галстуком.

Не осталась незамеченной итальянская актриса и телеведущая Альба Париетти. Звезда "Сан-тропе, Сан-тропе" попала в поле зрения объективов в простом, но элегантном жемчужном платье, выдержанном в греческом стиле. Правда, поклонники заметили, что наряд знаменитости несколько измялся, отчего выглядел довольно неряшливо.

Фотографы не смогли обойти вниманием элегантного сеньора Стефано Соллима. Режиссер, наиболее известный своими криминально-драматическими фильмами явился на церемонию открытия в скромном, но сидящем по фигуре костюме с бабочкой.

Поразил своим интересным нарядом Макс Гурвиц. Юноша прибыл на фестиваль в белом костюме-тройке, с отсылкой на стиль 17-18 веков. Несмотря на то, что в подобном наряде Гурвиц сильно выделялся из основной толпы гостей, он все равно сумел достойно подать себя.

Актриса Елена Морали также не осталась в долгу и показала свою роскошную фигуру в черном облегающем платье. Поклонники отметили, что вечерний туалет знаменитости выглядит дерзко и сексуально.

А вот Клаудия Пинеда выбрала для себя необычный костюм светло-песочного цвета. Звезда "Цветка тины" появилась под вспышками фотокамер будто бы в образе героини из сериала в жанре "научная фантастика".



Напомним, что 76-ый Венецианский кинофестиваль стартовал 29 августа 2019. Он завершится 7 сентября.

