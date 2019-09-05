Богомолов прикрыл лицом интимное место голой Собчак

Ксения Собчак продолжает эпатировать публику. На сей раз скандально известная телеведущая обнародовала фотографию, на которой она без одежды. На ней лежит книга с лицом Константина Богомолова на обложке.

На фотографии, которая появилась в Instagram Ксении Собчак, запечатлена лишь нижняя часть тела гламурной блондинки. Телеведущая сняла себя в постели с оголенными ногами и прочими, предположительно, не одетыми частями тела. Интимное место Ксения прикрыла книгой, на обложке которой красуется лицо ее нового возлюбленного, режиссера Константина Богомолова.

"-А как же принципы? -Я не могу забыть ваши твердые принципы... -Я тоже о них не забываю... А ты знаешь мой самый твердый принцип? –нет –до свадьбы – ни-ни!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – интригующе подписала публикацию Ксения Собчак.

Отметим, последнее время в СМИ и соцсетях муссируются данные о скорой свадьбе Ксении и Константина. Интересно, что еще несколько месяцев назад мало кто верил в реальность романа пары. Некоторые подозревали, будто у Собчак и Богомолова отношения сугубо для обоюдного пиара. Однако когда пара начала публиковать совместные фото и видео из путешествий, выходить в свет, особенно после заявления Ксении и ее бывшего мужа Максима Виторгана о расставании, стало очевидным, что все серьезно. Причем настолько, что якобы уже 13 сентября влюбленные сыграют свадьбу.

Согласно некоторым данным, Ксения и Константин выбрали местом для торжества Петровский пассаж, а угощать гостей молодожены будут деликатесами от Bosco. Кстати, по этому поводу уже высказались злопыхатели. Дескать, Ксения Собчак решила обратиться к спонсорам, чтобы сэкономить, потому что ее доходы стали в разы меньше. А еще ходят слухи, что телеведущая решила выйти замуж за Константина Богомолова потому, что ждет ребенка.