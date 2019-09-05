Сраженного инсультом Валентина Гафта парализовало

Состояние Валентина Гафта оставляет желать лучшего. Согласно некоторым данным, легендарного артиста частично парализовало после инсульта. На этом его несчастья не закончились.

В начале августа стало известно о срочной госпитализации Валентина Гафта. Сообщалось, что 83-летнего артиста сразил инсульт. До сих пор актер проходит реабилитацию в одной из столичных клиник. Однако, по сообщениям СМИ, его состояние остается тяжелым. К тому же, как утверждает Telegram-канал 112, Валентина Гафта частично парализовало.

Источник утверждает, что у артиста возникли некие проблемы, и ему потребовалась консультация главного уролога. Не исключено, что актеру потребуется хирургическое вмешательство. Отметим, что в последнее время у 83-летнего народного артиста часто возникают проблемы со здоровьем. В марте появилась информация, что Валентин Гафт якобы почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда он опроверг эту новость.

Тем не менее, здоровье легендарного артиста оставляет желать лучшего. Говорят, Валентин Иосифович страдает от болезни Паркинсона. По слухам, актер переживает, что является обузой для семьи, ведь ему нужно постоянно находиться под присмотром врачей и близких людей.

Несмотря на возраст, Валентин Гафт продолжает выступать и давать интервью. Недавно артист снялся в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека", где очаровал зрителей и самого ведущего мудрыми размышлениями и тонкими, осторожными признаниями. К примеру, он не стал скрывать, что корит себя в смерти единственной дочери. Та покончила с собой в 2002 году.

"Я с ней до сих пор часто разговариваю. Я перед ней виноват. Никого больше не виню в произошедшем – только себя. Это мой груз. Никого не зову себе в напарники, сам буду нести эту ответственность", – заявил Валентин Гафт.