Актриса Ирина Розанова вышла в свет и сразила всех наповал

В Москве состоялась очередная кинопремьера. Неожиданно ее посетила актриса Ирина Розанова, очень редко выходящая в свет.

Режиссер Валерий Тодоровский представил фильм "Одесса". Это случилось на специальном показе накануне официального релиза. На сцену поднялись исполнители главных ролей Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик и другие актеры.

Ирина Розанова привлекла особое внимание представителей СМИ. Артистка крайне редко посещает различные светские мероприятия и дает интервью. На красной дорожке актриса появилась в стильном черном наряде, с модной укладкой и скромным макияжем. Сложно представить, что этой стройной женщине 58 лет!





В центре сюжета фильма журналист (Евгений Цыганов), который приезжает к теще (Ирина Розанова) и тестю (Леонид Ярмольник) в Одессу с сыном Валериком (Степан Середа). Из-за вспышки холеры город закрывают на карантин. Запертые герои переживают много личных потрясений. Интересно, что Евгения Цыганова на премьере не было. Зато присутствовала его возлюбленная, актриса Юлия Снигирь.

В зале было немало представителей отечественного шоу-бизнеса. Посмотреть картину пришли Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Пара, в отличие от многих коллег по цеху, выбрала утонченные неброские наряды, зато буквально сияла от счастья.

А вот внешний вид самого режиссера Валерия Тодоровского, судя по комментариям в Сети, вызвал у пользователей недоумение. Дескать, крайне странно смотрелись черные брюки и пиджак из нарочито мятого материала на фоне блестящего изящного платья супруги, актрисы Евгении Брик.

Кстати, на премьеру супруги привели свою дочь-школьницу Зою. Девочка, много времени проводящая в Америке, снялась в Голливуде и считается восходящей звездой кино на Западе.

Помимо Ирины Розановой на красной дорожке отметился и другой участник картины, актер Леонид Ярмольник. Артист предстал перед фотографами в классическом черном костюме.

Черный оказался в приоритете у гостей. В пиджаке этого цвета появился еще один редкий гость светских тусовок, легендарный исполнитель Юрий Антонов. Несмотря на возраст (74 года), певец продолжает выступать, причем делает это успешно.

На премьере побывал и другой популярный исполнитель Валерий Сюткин. Певец появился без любимой супруги Виолы, однако не в одиночестве. На красной дорожке рядом с ним оказалась легендарный режиссер Алла Сурикова.

Посмотреть кино пришла и исполнительница народных песен Надежда Бабкина. Артистка умудрилась найти лазейку в своем крайне плотном графике и пришла в кинотеатр. В интервью она не раз утверждала, что из-за занятости не может полноценно быть бабушкой, зато на кино время нашлось.

Появился на публике и актер Алексей Серебряков, который недавно попал в громкий скандал после слов о плохой жизни в России. Артисту даже пришлось оправдываться. "Клянусь, я не имею понятия, кто и зачем выдернул отдельные фразы из интервью, которое я дал три месяца назад студентам Лондонской школы экономики. Эти реплики оказались в первых строчках "Яндекса" – мол, Алексей Серебряков обвинил Россию в развязывании войн. Ни в чем подобном я Россию не обвинял", – сказал в беседе с журналистами артист.

Не секрет, что актер много времени проводит за границей, впрочем, так же, как и актриса Ксения Раппопорт. Она успешно снялась за рубежом, оказавшись на хорошем счету у тамошних продюсеров.

Отметились на красной дорожке актриса Алика Смехова, выбравшая для выхода в свет нежное ажурное белое платье с открытыми плечами, и телеведущий Юрий Николаев, о здоровье которого то и дело судачат в СМИ.

Говорят, Юрий Николаев на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием и, к счастью, довольно успешно.