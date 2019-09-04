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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС +6

Актриса Ирина Розанова вышла в свет и сразила всех наповал

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В Москве состоялась очередная кинопремьера. Неожиданно ее посетила актриса Ирина Розанова, очень редко выходящая в свет.
прочитано 3217 раз

Режиссер Валерий Тодоровский представил фильм "Одесса". Это случилось на специальном показе накануне официального релиза. На сцену поднялись исполнители главных ролей Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик и другие актеры.

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Ирина Розанова привлекла особое внимание представителей СМИ. Артистка крайне редко посещает различные светские мероприятия и дает интервью. На красной дорожке актриса появилась в стильном черном наряде, с модной укладкой и скромным макияжем. Сложно представить, что этой стройной женщине 58 лет!

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС 

В центре сюжета фильма журналист (Евгений Цыганов), который приезжает к теще (Ирина Розанова) и тестю (Леонид Ярмольник) в Одессу с сыном Валериком (Степан Середа). Из-за вспышки холеры город закрывают на карантин. Запертые герои переживают много личных потрясений. Интересно, что Евгения Цыганова на премьере не было. Зато присутствовала его возлюбленная, актриса Юлия Снигирь.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В зале было немало представителей отечественного шоу-бизнеса. Посмотреть картину пришли Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Пара, в отличие от многих коллег по цеху, выбрала утонченные неброские наряды, зато буквально сияла от счастья.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

А вот внешний вид самого режиссера Валерия Тодоровского, судя по комментариям в Сети, вызвал у пользователей недоумение. Дескать, крайне странно смотрелись черные брюки и пиджак из нарочито мятого материала на фоне блестящего изящного платья супруги, актрисы Евгении Брик.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Кстати, на премьеру супруги привели свою дочь-школьницу Зою. Девочка, много времени проводящая в Америке, снялась в Голливуде и считается восходящей звездой кино на Западе.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Помимо Ирины Розановой на красной дорожке отметился и другой участник картины, актер Леонид Ярмольник. Артист предстал перед фотографами в классическом черном костюме.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Черный оказался в приоритете у гостей. В пиджаке этого цвета появился еще один редкий гость светских тусовок, легендарный исполнитель Юрий Антонов. Несмотря на возраст (74 года), певец продолжает выступать, причем делает это успешно.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На премьере побывал и другой популярный исполнитель Валерий Сюткин. Певец появился без любимой супруги Виолы, однако не в одиночестве. На красной дорожке рядом с ним оказалась легендарный режиссер Алла Сурикова.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Посмотреть кино пришла и исполнительница народных песен Надежда Бабкина. Артистка умудрилась найти лазейку в своем крайне плотном графике и пришла в кинотеатр. В интервью она не раз утверждала, что из-за занятости не может полноценно быть бабушкой, зато на кино время нашлось.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Появился на публике и актер Алексей Серебряков, который недавно попал в громкий скандал после слов о плохой жизни в России. Артисту даже пришлось оправдываться. "Клянусь, я не имею понятия, кто и зачем выдернул отдельные фразы из интервью, которое я дал три месяца назад студентам Лондонской школы экономики. Эти реплики оказались в первых строчках "Яндекса" – мол, Алексей Серебряков обвинил Россию в развязывании войн. Ни в чем подобном я Россию не обвинял", – сказал в беседе с журналистами артист.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Не секрет, что актер много времени проводит за границей, впрочем, так же, как и актриса Ксения Раппопорт. Она успешно снялась за рубежом, оказавшись на хорошем счету у тамошних продюсеров.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Отметились на красной дорожке актриса Алика Смехова, выбравшая для выхода в свет нежное ажурное белое платье с открытыми плечами, и телеведущий Юрий Николаев, о здоровье которого то и дело судачат в СМИ.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Говорят, Юрий Николаев на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием и, к счастью, довольно успешно.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

4 сентября 2019, 15:33

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
Ответить
Да, зае...л Цыганов Снигириху, вид затраханной лошаденки...
1

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