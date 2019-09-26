Знаменитую модель экстренно госпитализировали

Американская модель Кайли Дженнер попала в больницу в Лос-Анджелесе. Девушка поступила с жалобами на тошноту и головокружение. По предварительной информации, врачи диагностировали у звезды грипп, сообщает Life.ru.
Из-за серьезной болезни Кайли Дженнер пришлось отменить поездку на Неделю моды в столицу Франции. В Париже модель должна была представлять свою марку косметики. Как уточняет "Пятый канал", вместо девушки поехала ее мать Крис Дженнер.
Напомним, в 2019 года журнал Fobes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории. Модель заработала крупное состояние, когда ей исполнился 21 год, передает "Комсомольская правда".
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