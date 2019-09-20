У Паука из группы "Коррозия металла" случился сердечный приступ

У Паука из "Коррозии металла" случился сердечный приступ. ЧП произошло прямо перед залом суда.
Сегодня должны были рассматривать дело о его езде в нетрезвом виде. Представитель Сергея Троицкого Мария Рунова рассказала РЕН ТВ, что музыкант сильно распереживался и "буквально сполз по стенке". Приехавшие врачи порекомендовали госпитализацию, но Троицкий отказался и ограничился уколом, после чего его доставили домой.
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