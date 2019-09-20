Алена Кравец побила праведную Дану Борисову

Их перепалку не оставила без внимания скандальный блогер Лена Миро. По ее мнению, телеведущая просто позавидовала модели, которой пришла в голову такая идея.
"У Даны мозгов не хватило пойти на могилку к Началовой. Именно поэтому Борисова и возмущается. "Как, – вопит она. – Разве так можно было, на кладбище – с фотоаппаратом-то?!" – пояснила Миро.
При этом она признала, что Кравец гармонично смотрится в кадре. Даже несмотря на то, что снимок сильно отфотошоплен.
"Поза скорбящей писи очень идет к лицу Алены. Губки – силиконовым бантиком. Глазки – как до оргазма", – отметила блогер.
А вот Борисовой такой образ не идет. Она тоже с удовольствием публикует снимки в подобном амплуа, только из церкви – с платком и свечой.
"Дана, готовая совокупиться за деньги, тоже любит красиво стоять. Правда, из этого толком ничего не выходит, но старания – в правильном направлении. В общем, 1:0 в пользу Кравец", – ехидно высказалась Лена.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Девушки шарахаются
Почему Близнецы вам неприятны?