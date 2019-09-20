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"Беда!": как живет 80-летняя Анна Шатилова

Анна Шатилова. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Анна Шатилова пришла на Центральное телевидение СССР в далеком 1962 году и много лет считалась его лицом. Она вела выпуски информационной программы "Время", "Голубой огонек", репортажи с праздничных шествий, демонстраций, фестивалей. Корреспондент "Дни.ру" встретился с легендарным диктором на вернисаже Никаса Сафронова "Иные миры", чья необычная живописная манера импонирует Анне Николаевна. 
прочитано 470 раз

Шатилова, несмотря на возраст, полна сил и энергии. Сегодня она на открытии выставки, завтра ведет мероприятие в Петербурге, послезавтра озвучивает что-то в Самаре, потом работает в столице на программе "Московское долголетие". И где только силы берет и время?! 

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Вся жизнь Шатиловой связана с деревней Шихово близ подмосковского Звенигорода – училась тут в школе, а ее мать работала поваром в Шиховском детском доме, куда свезли детей, оставшихся сиротами во время войны. И по сей день шумной столице Шатилова предпочитает милому сердцу Шихово. Правда, добирается она туда на... электричке.

"Своей машины у меня никогда не было, да я и не хотела, – призналась ведущая. – В электричке же стараюсь сидеть незаметно, чтобы не привлекать внимание. Хотя все равно люди узнают, подходят, просят об автографе или совместном фото. А я так это все не люблю, так меня тяготит внимание. Вообще, конечно, то, что сейчас все снимают на телефоны – это беда. Никуда не деться, не спрятаться. Даже за хлебом выходишь, и то думаешь, что надеть, как причесаться, чтобы никто не увидел в неприглядном виде".

Шатилова всегда выглядит безупречно. Много лет назад она придумала свой знаменитый стиль в одежде – красный жакет и белая блузка с поднятым воротничком. "Белая рубашка с накрахмаленным воротником и манжетами – это уже моя униформа. Я без никуда не могу выйти. Какой бы ни был пиджак, костюм – но под ним обязательно будет рубашка. И какое-либо украшение – цветок, шарф... Еще я очень люблю красный цвет – без рубашки и без чего-либо красного в одежде я чувствую себя не в своей тарелке", – говорила она в одном из интервью.

Анна Шатилова. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Народная артистка, несмотря на внешний лоск, не чурается простой работы на огороде. "У нас есть две теплицы, где выращиваем зелень и овощи, – похвасталась Шатилова. – В основном там всем невестка занимается, но и я могу под настроение взять в руки инструмент".

Автор: 20 сентября 2019, 11:11
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
Ответить
Вот она и Игорь Кириллов - два слагаемых нашего ТВ! ТВ, не которое сейчас, а того, советского, близкого и родного, без мата и передряг! Всегда помню ее в красном пиджаке, никто так не вел парад победы, как они с Кирилловым! Вот корифеи, у которых нужно учиться, а не у шалав из Дома-2!
Гость
Ответить
Какая приятная статья о безупречной великой женщине.
Ни одного плохого слова никто о ней не сможет произнести. Спасибо.
1

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