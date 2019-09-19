Грош цена: книги горе-писательницы Бузовой продают за 9 рублей

Книги телеведущей Ольги Бузовой не пользуются популярностью у жителей России – из десяти тысяч экземпляров удалось продать только третью часть. Издатели понесли ущерб в размере 12 миллионов рублей.
Цена книг стала стремительно падать. Сначала их реализовывали за 49 рублей, а затем и вовсе за 9,9 рубля. На сегодняшний день издание можно найти по смешной цене в различных супермаркетах, сообщает Teleprogramma.pro.
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