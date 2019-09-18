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Шоу-бизнес

На выступающую в Крыму Ларису Долину напали украинцы

Фото: www.globallookpress.com
Лариса Долина далеко не первый год выступает в Крыму. В очередной раз певица посетила полуостров в качестве хедлайнера концерта на День города Керчи, который состоялся 13 и 14 сентября. Данное событие разозлило некоторых жителей Украины.
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Долина предпочитает концентрироваться на творчестве. Подготовка к выступлению и частые перелеты отнимают у певицы огромное количество сил. Не удивительно, что не относящиеся к ее первичной работе дела Лариса Александровна делегировала своему концертному директору Илье Спицыну.

После блестящего выступления на полуострове украинская пресса напала на Долину, однако удар принял на себя именно Спицын. "Народная артистка России не отвечает на идиотские вопросы. От меня лично: мы в Крыму продолжаем выступать с момента его воссоединения с Россией, как за гонорары, так и без оных, по зову сердца, так сказать, и ни у кого разрешения не спрашивали и не собираемся", – доходчиво ответил он журналистам.

Комментарий Спицына показался редакции издания "Обозревателя" хамским. Возможно, помощник Долиной мог выразиться и в более дипломатическом ключе, но стоит понимать, на какое количество подобных обращений ему приходится отвечать ежедневно.

Новость дополняется.

18 сентября 2019, 08:19

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