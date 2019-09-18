На выступающую в Крыму Ларису Долину напали украинцы

Долина предпочитает концентрироваться на творчестве. Подготовка к выступлению и частые перелеты отнимают у певицы огромное количество сил. Не удивительно, что не относящиеся к ее первичной работе дела Лариса Александровна делегировала своему концертному директору Илье Спицыну.
После блестящего выступления на полуострове украинская пресса напала на Долину, однако удар принял на себя именно Спицын. "Народная артистка России не отвечает на идиотские вопросы. От меня лично: мы в Крыму продолжаем выступать с момента его воссоединения с Россией, как за гонорары, так и без оных, по зову сердца, так сказать, и ни у кого разрешения не спрашивали и не собираемся", – доходчиво ответил он журналистам.
Комментарий Спицына показался редакции издания "Обозревателя" хамским. Возможно, помощник Долиной мог выразиться и в более дипломатическом ключе, но стоит понимать, на какое количество подобных обращений ему приходится отвечать ежедневно.
Новость дополняется.
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