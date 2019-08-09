Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 августа 2019 года

Молодой вдове стало плохо у гроба Токарева
В пятницу, 9 августа, в храме Святителя Николая в Москве прошла церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.
Третья жена певца – Юлия Бединская-Токарева – принимала соболезнования у гроба. От тесноты и духоты женщине было плохо. Она несколько раз выходила на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.
Материал дополняется.
Популярные темы форума
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Продолжение темы мамы—дочки
Памятники фашистам в России
Как переехать жить в Европу?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Главреду
Обсудим Олю Бузову?
Не делай добра!..
Звездные пенсионеры-мачИ и невозможно привлекательные богачи
О мамах и дочках