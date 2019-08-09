Раскрыт секрет романа Виторгана и Нинидзе

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган счастлив в отношениях с молодой актрисой Нино Нинидзе. Их роман проанализировал бывший участник скандально известного телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев.

В прессе Максим Виторган изображен жертвой. Якобы за его спиной Ксения Собчак закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. Слухи муссировались несколько недель, прежде чем появились данные о якобы драке мужа и любовника скандально известной телеведущей.

В марте Ксения и Максим объявили о расставании. С тех пор Собчак стала открыто выходить в свет с Богомоловым, а Виторган был одинок. Но теперь и он счастлив в любви. Его избранницей стала актриса Нино Нинидзе, дочь Ии Нинидзе. Недавно звезды вместе провели время в Греции. Впрочем, в отличие от Собчак и Богомолова, влюбленные предпочитают не афишировать свои отношения.

Известный шоумен, который общался с Собчак в рамках проекта "Дом-2", раскрыл секрет романа актеров. Он убежден, что у Максима с Ксенией были отношения "для души", а с Нино – "для тела".

"Ему захотелось быть просто с милой, красивой и сладкой девушкой, которую бы он хотел, а не с которой бы беседовал о дурацких театральных постановках. Вот и все. Нинидзе – прекрасная фея, рядом с которой мечтает оказаться любой мужчина. Я его очень хорошо понимаю", – цитирует Рустама Солнцева Teleprogramma.pro.

Прокомментировал он и отношения Собчак с Богомоловым. Рустам убежден: это ненадолго. "Ксюша – человек, который любит только себя", – пояснил бывший участник реалити-шоу "Дом-2". Солнцев предположил, что Собчак даже кофе любимому человеку не сварит.