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Раскрыт секрет романа Виторгана и Нинидзе

Максим Виторган. Фото: instagram.com/mvitorgan
После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган счастлив в отношениях с молодой актрисой Нино Нинидзе. Их роман проанализировал бывший участник скандально известного телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев.
прочитано 3360 раз

В прессе Максим Виторган изображен жертвой. Якобы за его спиной Ксения Собчак закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. Слухи муссировались несколько недель, прежде чем появились данные о якобы драке мужа и любовника скандально известной телеведущей.

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В марте Ксения и Максим объявили о расставании. С тех пор Собчак стала открыто выходить в свет с Богомоловым, а Виторган был одинок. Но теперь и он счастлив в любви. Его избранницей стала актриса Нино Нинидзе, дочь Ии Нинидзе. Недавно звезды вместе провели время в Греции. Впрочем, в отличие от Собчак и Богомолова, влюбленные предпочитают не афишировать свои отношения.

Известный шоумен, который общался с Собчак в рамках проекта "Дом-2", раскрыл секрет романа актеров. Он убежден, что у Максима с Ксенией были отношения "для души", а с Нино – "для тела".

"Ему захотелось быть просто с милой, красивой и сладкой девушкой, которую бы он хотел, а не с которой бы беседовал о дурацких театральных постановках. Вот и все. Нинидзе – прекрасная фея, рядом с которой мечтает оказаться любой мужчина. Я его очень хорошо понимаю", – цитирует Рустама Солнцева Teleprogramma.pro.

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Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Прокомментировал он и отношения Собчак с Богомоловым. Рустам убежден: это ненадолго. "Ксюша – человек, который любит только себя", – пояснил бывший участник реалити-шоу "Дом-2". Солнцев предположил, что Собчак даже кофе любимому человеку не сварит.

Автор: 9 августа 2019, 09:23
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
что он.что она любители собирать оъе-и.как и вся бохуема.
Гость
Ответить
Старый уже,всё не угомонится.Жён меняет ,детей делает,очень хороший пример для молодёжи!Одна баба ,хуже другой,типичные все!Типо озорно гуляка ,что-ли?
Гость
Ответить
Где же он таких страхуил находит ? Вроде сам не урод ,но его бабы одна страшней другой ! Собчак с кобыльей мордой , а эта вообще клювешник как у Фрунзика Мкртчяна....
Гость
Ответить
Виторгану несказочно повезло, что мымра собчачка бросила его. Этой гиене, кроме пиара и развлечений, ничего больше не надо!
Илария
Ответить
Они прекрасная пара, а Ксюша вряд ли кому принесет счастье. Она зациклена на себе любимой. И кажется, что ее задевает, что так быстро Виторган нашел ей такую прекрасную замену.
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