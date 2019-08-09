Скандальная Ксения Собчак растаяла в объятиях Квентина Тарантино

В Сети появилось доказательство неожиданной встречи Ксении Собчак и режиссера. Светская дива опубликовала в своем Instаgram-аккаунте фото, на котором легенда современности обнимает ее.
Ведущая буквально светится от счастья. "Спелый и сочный Тарантино", – ласково подписала пост экс-супруга Максима Виторгана.
Конечно, такой кадр не мог остаться незамеченным. Своим мнением поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян.
По его словам, встреча Тарантино и Собчак неслучайна. "Наверняка готовится очередной выпуск "Осторожно, Собчак". После интервью с Ларсом фон Триером очень органично смотрелась бы беседа Ксении Собчак с Квентином Тарантино, тем более что Квентин уже присматривает себе местечко после смерти в Кремле или рядом с ним", – высказался Манукян.
"Как известно, Собчак уж очень хочет попасть в Кремль. От "революционного" набега образца 2011-2012 годов до президентской кампании 2018 года", – отметил эксперт.
Манукян добавил, что Тарантино это не светит, а вот Собчак действительно стоит похоронить либо внутри, либо хотя бы рядом с Кремлем. "При жизни у нее очень мало шансов стать его обитательницей", – подытожил специалист.
Популярные темы форума
Продолжение темы мамы—дочки
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Как переехать жить в Европу?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Главреду
Обсудим Олю Бузову?
Не делай добра!..
Звездные пенсионеры-мачИ и невозможно привлекательные богачи
Принят перечень опасных пород собак.