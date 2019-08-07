"Стыд и позор": россияне пропесочили Собчак за видео с сыном в бане

"Баня с лучшим видом на свете и лучшим банщиком. Удивительно, но в жару пойти в баню и потом нырнуть в море – это прям удовольствие. Или просто я фанат бани?" – подписала видео знаменитость. Подписчики неоднозначно отреагировали на пост звезды.
Многие считают, что светская львица наносит вред своему малышу. "Довели! Ребенка в бане в трусах моют!", "Зачем ребенку тепловые нагрузки на сердце?", "На пляже без трусов, а в бане в трусах, смех, да и только!", "Теперь не Волочкова дива бани", "Папа родной должен воспитывать ребенка. Стыд и позор такой как ты, гулящая", – распекли Ксению Собчак хейтеры. Однако истинные поклонники порадовались за звезду с сыном.
Ранее злопыхатели обрушились на телеведущую с критикой за то, что она "позволила себе" опубликовать фотографию Платона на море без трусиков. Они просто взорвали страницу Ксении Собчак едкими комментариями.
Напомним, 2 августа теледива ошарашила поклонников новостью: она вновь собралась под венец с режиссером Константином Богомоловым. Торжество намечено на 13 сентября. Однако многие пользователи Сети не верят, что свадьба Ксении Собчак все же состоится.
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