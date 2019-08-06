"Что-то не так": Толмацкий усомнился в отцовстве Децла

Отец Децла дал первое интервью после смерти рэпера. Музыкальный продюсер Александр Толмацкий усомнился в том, что Тони – сын артиста.

Рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) и Юлия Киселева не состояли в официальном браке. А в свидетельстве о рождении их сына Антония в графе "отец" стоит прочерк.

"Я узнал об этом только перед похоронами. И просто офигел. "Зачем ты так сделала?" – спросил Юлю. Она ответила, что так ей легче было выезжать за границу без Кирилла. Мол, не нужно было получать от него разрешение на выезд ребенка. На самом деле Юля за счет этого держала его на крючке. У них же были сплошные скандалы", – заявил отец рэпера Александр Толмацкий.

Теперь, чтобы получить наследство артиста, его сыну и жене нужно пройти сложные процедуры. Чтобы вписать Децла в свидетельство о рождении сына, нужно проводить генетическую экспертизу, причем через суд. "Юля не стала ничего делать. Мотивировала тем, что мы с мамой Кирилла якобы таким образом хотим отобрать у нее ребенка", – отметил продюсер.

Скоро сыну Децла исполнится 14 лет. Толмацкому интересно, какую фамилию даст мальчику мать при получении паспорта. "Если он не возьмет фамилию отца, это будет вышак. А Юля уже внушила Тони, что это не она отказалась записать Кирилла его отцом, а якобы он сам этому воспротивился. Все перевернула вверх ногами", – пожаловался Толмацкий.

Александр признался, что в голову уже закрадываются сомнения. "Раз она с таким упорством не дает делать генетическую экспертизу, может, там что-то не так? О беременности Юля сообщила Кириллу, когда была уже на третьем месяце. По ее словам, до этого она не знала, что беременна. Ну как такое могло быть?! Это же маразм!" – возмутился отец Децла.

При этом он отметил непохожесть Тони и Кирилла. "Вот мой сын Федя – одно лицо с Кириллом в детстве. А у Тони с ним нет никакого сходства. Разумеется, для нас с Ирой это не имеет значения. Кирилл вырастил его как сына. И вне зависимости от того, что покажет экспертиза, Тони останется для нас внуком", – цитирует Толмацкого "Экспресс газета".