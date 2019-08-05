Стало известно о тайной помолвке Леонардо Ди Каприо

О том, что Ди Каприо предложил своей 22-летней избраннице стать его супругой, стало известно от анонимного инсадера. Однако больше всего в этой истории удивляет не источник информации, а предполагаемый "инициатор" торжества.
Светские обозреватели утверждают, что важную роль в помолвке одного из самых ярких холостяков Голливуда сыграл актер Брэд Питт. Дело в том, что Брэд и Лео сдружились в процессе съемок нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Америке".
По данным издания Globe, в какой-то момент Ди Каприо, познакомив новоиспеченного товарища с Камилой, спросил у того совета по поводу своей подруги. Питт без доли сомнений посоветовал приятелю не затягивать с помолвкой. Кроме того, уже давно ходят слухи, что две из бывших подружек Лео — Жизель Бундхен и Бар Рафаэли – расстались с ним, так как устали ждать от него предложения руки и сердца.
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