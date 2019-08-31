Подробности шокирующего конфликта Наргиз и Фадеева

Наргиз заявила, что намерена подать в суд на звездного промоутера Сергея Лаврова, который рассказал ранее некоторые подробности, в частности раскрыл детали райдера певицы.
Так, Лавров утверждает, что когда Наргиз работала с Фадеевым, она требовала снять для своих собак на гастролях президентский номер. Певица, комментируя эту информацию, посмеялась, а затем серьезно заявила, что засудит промоутера за клевету.
"Для начала мы обратились в правоохранительные органы, так как в действиях Лаврова усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей ст. 128.1 УК РФ "Клевета", – сказал представитель звезды, юрист Бахром Исмаилов в интервью Teleprogramma.pro.
По его словам, сначала певица не хотела затевать судебную тяжбу, но после обвинений в алкоголизме, а теперь еще и история с собаками, передумала. Юрист уверен, что подобные сообщения порочат ее не только как человека, но и негативно сказываются на ее деловой репутации.
При всем при этом Наргиз подчеркивает, что не удивлена, что про нее пошли такие слухи после конфликта с Максом Фадеевым.
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