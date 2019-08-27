"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест

В конфликте Максима Фадеева и Наргиз не все так просто, как утверждает певица. Кто поверит в то, что в один прекрасный день без причины с ней расторгли контракт и отменили все выступления?



Объективные причины на это есть, уверена ведунья Саона, и Наргиз они прекрасно известны. Хотя на публике артистка делает вид, что не понимает, почему с ней поступили так "несправедливо".

"Наргиз много тусуется, часто выпивает и употребляет препараты, да и вообще не держит себя в руках, от чего раз за разом сама срывает подготовительные мероприятия, встречи на студии, концерты и так далее. Одним словом, довольно давно Наргиз проявляет себя как безответственный и непунктуальный артист, чем и вызвала гнев своего продюссера, – рассказала "Дни.ру" ясновидящая. – Фадеев не раз пытался привести Наргиз в чувства и делал ей предупреждения, но все замечания ни к чему не приводили".

Для гадалки очевидно, что Наргиз отнимала много сил и нервов у команды продюсерского центра, так как ее постоянно нужно было искать, упрашивать, подстраиваться под нее. В конце концов чаша терпения переполнилась, и Фадеев решил распрощаться с певицей навсегда. Сейчас он действительно разорвал с ней контакт, но Наргиз прекрасно знает истинную причину этого решения. Она была предупреждена и говорить тут не о чем.

"Наладить отношения с продюсером у Наргиз уже не получится, да она и не захочет – уж очень у нее упрямый характер, – уверена Саона. – Самое печальное в этой ситуации то, что дальнейшая судьба Наргиз как певицы очень неясная. Она, конечно, попытается встать на ноги как артист с новым продюсером или самостоятельно, но я не вижу в ее дальнейшей жизни тех успехов, которых она могла бы достичь под опекой Фадеева. Надо было ей прислушиваться к своему продюсеру и ответственно относиться к работе".