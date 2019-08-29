Наргиз проговорилась о реальном положении Фадеева: всем рулит Серябкина

Певица Наргиз Закирова говорит, что задышала полной грудью после расставания с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. У артистки накопилось много претензий к лейблу.

О нелегкой работе под началом Максима Фадеева вокалистка рассказала в интервью YouTube-каналу "А поговорить?". Артистка поведала, что очень обижена на продюсера. По ее словам, он относился к ней потребительски, в то время пока она его боготворила.

"Я была некой савраской, которая ездит зарабатывает бабло, перебрать чемодан и уехать обратно в Васюки. Когда я сказала: "Почему мы ездим все время по городам России, и мы их уже по 20 раз объездили?" На что бывший генеральный директор продюсерского центра сказала: "А какая разница – это ж бабло", – поведала вокалистка.

По словам Наргиз, Фадеев вешал ей лапшу на уши, говоря, что ее не зовут с концертами за рубеж. Однако как только контракт с MALFA закончился, телефон директора артистки буквально разорвался от звонков с предложениями из Европы и стран СНГ.

Закирова отметила, что в продюсерском центре Фадеева работают сплошь непрофессионалы. Знаменитость привела в пример случай, который, по ее мнению, отлично иллюстрирует подход лейбла к работе.

В прошлом году сотрудники MALFA анонсировали большое выступление Наргиз в Москве, о котором артистка узнала от поклонников. Закировой и ее команде пришлось самим заниматься концертом, лейбл вообще не принимал участие в его организации. Певица, не дождавшись помощи от MALFA, вложила собственные средства в подготовку мероприятия. Выступление состоялось, был аншлаг, звезда собрала зал в пять тысяч человек.

"Подходит время получить мне гонорар за этот концерт. Получаю гонорар – 750 тысяч. Спрашиваю у Макса: "А как так получилось? Никто из лейбла даже не двинул пальцем для того, чтобы мне хоть как-то помочь. Я вкладываю полтора миллиона своих денег. Мы делаем этот концерт, а я получаю 750?". Он мне отвечает: "Наргиз, мы всего миллион заработали".

Между тем, по мнению Закировой, MALFA заработала не миллион, как говорил продюсер, а минимум в пять раз больше. Вместе с тем Фадеев практически ничего не вкладывал в нее как в проект. Наргиз за свои деньги покупала некоторую аппаратуру, наряды для выступлений, одевала музыкантов, оплачивала создание декораций.

Артистка много раз пыталась уйти от продюсера. Однако Фадееву всегда удавалось ее переубедить.

"Каждый раз, когда я собиралась уходить со слезами на глазах, у нас происходила такая драма. Он опять меня очаровывал своей улыбкой, и говорил о том, что, все будет хорошо", – вспоминает исполнительница.

Закирова не стала отрицать, что подписала контракт с Фадеевым не глядя. Для нее продюсер был кумиром. Наргиз была очарована харизматичностью Максима, доверилась ему, о чем в последствии очень пожалела.

"Я поняла: в лейбле Макс Фадеев – это не Макс Фадеев. Рулит всем другой человек, ее все слушаются, и она может там сворачивать горы", - сказала певица Наргиз.

Знаменитость пояснила, что говорит о вокалистке Ольге Серябкиной, которая имеет очень большое влияние на продюсера и практически управляет лейблом. Наргиз полагает, что Ольга хочет быть примой в MALFA, поэтому выкуривает всех, кто хоть что-то из себя представляет.

"Тексты воспринимались только те, которые пишет Серябкина и я, являясь практически 50-летней бабушкой, которая читает и пишет тоже, для меня эти тексты были просто нелепостью. Каждый раз, когда я предлагала переделать текст, это все сопровождалось жутким скандалом", – добавила певица Наргиз.