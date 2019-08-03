Никаса Сафронова настигла страшная беда

В ночь на субботу, 3 августа, Никас Сафронов возвращался из ресторана ЦДЛ, где проходили проводы актера Эрика Робертса. Внезапно художнику позвонил помощник и сообщил страшную новость: его квартиру в Брюсовском переулке затопила соседка сверху. Живописец сразу позвонил в экстренные службы.
Когда Никас Сафронов зашел в дом, перед ним предстало ужасное зрелище. От воды пострадал потолок, который вручную расписывали мастера. Всю ночь он пытался вместе с помощниками спасти уникальные картины и редкие книги.
"Вода лилась в мою квартиру четыре часа, заливая антикварные книги, редкие картины, дорогую мебель, уму непостижимо… Полы вздыбились. В этом помещении я делал ремонт в течение двух лет, расписывал стены и потолки. Это был кропотливый, многолетний труд", – передает его слова "Комсомольская правда".
Как выяснилось, у соседки сверху прорвало трубу с горячей водой. Женщина перекрыла воду и позвонила в ЖЭК. Работники конторы пообещали прислать слесаря на следующий день, после чего соседка легла спать, не предупредив художника.
По словам Никаса Сафронова, ему причинили не только материальный ущерб, но и психологический. "Я столкнулся не только с безалаберностью, но и с возмутительной черствостью", – заключил живописец.
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