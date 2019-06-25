Садальский разоблачил ложь Сафронова о Путине
Станислав Садальский опубликовал в своем Instagram шуточный снимок. Подпись к фото гласит: "Никас Сафронов заставляет женщину взять у себя автограф".
Возмутило Стаса Садальского интервью Сафронова, в котором художник рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Путиным. Никас утверждает, что российский лидер как-то назвал его лучшим в России – и даже в мире – художником.
Станислав Садальский напоминает, что, по словам Сафронова, Путин относится к нему "по-отечески" и пару раз даже обнял "по-офицерски". Актер отмечает, что "скромный" художник всеми силами старается придать своей персоне вес, используя для этого высокопоставленных людей.
"Он спросил, что мне надо. И я сказал, что ничего. Я никогда ничего у него не просил, ни мастерских, ничего…", – приводит Садальский отрывок из интервью художника.
Завершая свой комментарий, Стас Садальский прямо обвиняет Сафронова во лжи. "Вот молодец, брехать так брехать", – пишет актер. Садальский в заключение назвал героя своего поста "Алибасовым среди художников" за его склонность преувеличивать свои заслуги, пишет Teleprogramma.pro. Напомним, ранее актер обвинил Бари Алибасова в том, что он инсценировал свое отравление ради пиара.
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