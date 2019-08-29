Фанаты Марка Тишмана напуганы его худобой

Только самые преданные фанаты заметят, когда с их кумиром что-то не так, но в конкретно в этом случае только слепой не уловит подвоха. Известный российский певец Марк Тишман выложил в социальной сети Instagram фотографию, которая заставила поклонников забеспокоиться.

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