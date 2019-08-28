Мировая поп-звезда внезапно объявила об уходе со сцены

Исполнитель признался, что собирается оставить сцену на полтора года после завершения мирового турне. Он объявил об этом после своего концерта в родном Ипсвиче.
"Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года", – ошарашил фанатов музыкант.
По словам Эда, он достиг в своей карьере потолка и больше не знает, к чему стремиться. Кроме того, он хочет сосредоточиться на семейной жизни и отцовстве.
Отметим, в январе прошлого года певец обручился. Его сердце досталось давней подруге Черри Сиборн.
Напомним, недавно прошел первый концерт Ширана в Москве. Мероприятие состоялось 19 июля на стадионе "Открытие Арена".
В прошлом году исполнитель получил престижную премию "Грэмми" за альбом "Divide". По всему миру продано более 15,5 млн копий альбома. За свою карьеру он записал четыре студийных и 11 мини-альбомов, сообщает РИА ФАН. Кроме того, музыкант неоднократно снимался в кино. В большинстве случаев в роли самого себя.
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