В Парке Горького установили гигантскую фигуру известного музыканта

В Парке Горького появилась пятиметровая фигура британского музыканта Эда Ширана. Артист посетит столицу с концертом уже в пятницу, 19 июля.
Скульптуру установили напротив арки главного входа. "Музыкант "прилег" на лужайку напротив арки главного входа, чтобы набраться сил перед своим первым стадионным концертом в России", – говорится в официальном сообщении. Любой посетитель парка может сфотографироваться с фигурой и оставить на ней послание артисту, передает "Москва 24".
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