Известный британский музыкант вышел на сцену в футболке с российским гербом

В пятницу вечером, 19 июля, британский музыкант Эд Ширан выступил на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Он посетил Россию в рамках тура в поддержку третьего студийного альбома Divide.
В конце вечера исполнитель появился на сцене в футболке с российским гербом, чем вызвал восторг у поклонников. Он исполнил хиты Shape Of You и You Need Me, I Don't Need You, передает Teleprogramma.pro.
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