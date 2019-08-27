Пугачева получила звонкую пощечину
Примадонна отечественной эстрады благословила Светлану Лободу, позволив ей исполнять свой хит "Живи спокойно, страна!" на музыку Игоря Крутого и стихи Ларисы Рубальской.
К слову, Светлана Лобода исполняла эту композицию на творческом вечере Игоря Крутого. А вот член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян раскритиковал позицию легендарной певицы.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 августа 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Стоит ли переезжать в Москву?
На что обращают внимание мужчины?
Отец одиночка
Надоело одиночество!...
Секс на первом свидании
Наши питомцы.
Девушка снималась в порно